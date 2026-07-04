İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 Filistinli yaralandı, ayrıca daha önce öldürülen 2 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, Askule Kavşağı yakınlarında bisikletli bir genci insansız hava aracıyla hedef aldığı saldırıda Muhammed Necib Aşur hayatını kaybetti.

Cibaliya ve Han Yunus'ta 6 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan Ebu Şerh Kavşağı yakınlarına düzenlediği İHA saldırısında 3'ü ağır 5 Filistinli, güneydeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ise yaşlı bir Filistinli kadın yaralandı.

Sağlık ekipleri 2 kişinin cenazesine ulaştı

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'daki konuşlu birliklerinin bulunduğu bölge yakınında İsrail ordusu tarafından öldürülen 2 Filistinlinin cenazesinin sağlık ekiplerince çıkarıldığını bildirdi.

Yerel kaynaklar da cenazeleri çıkarılan Filistinlilerin Bilal Hüseyin Ebu Rebii ile Hamza İmad Hamdune olduğunu, birkaç gün önce kendilerinden haber alınamadığını ve cenazelerine bugün ulaşıldığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın batısındaki Selatin bölgesini topçu atışları ve yoğun silah ateşiyle hedef aldı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah ve Han Yunus'ta kontrolü altında tuttuğu bölgelerde Filistinlilere ait bina ve tesisleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü. Patlamalarda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Saldırıda yaralanan Filistinliler, Şifa ile El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.