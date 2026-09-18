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İsrail'in Gazze saldırılarında 2 Filistinli öldü, kız çocuğu yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinde Reşid Caddesi'ne düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Filistinli öldü; Şeyh Rıdvan'da motosikletin hedef alınması sonucu 1 kişi öldü, biri kız çocuğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde Reşid Caddesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun cadde üzerinde bir Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) atılan füzeyle hedef aldığını söyledi.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri kız çocuğu çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin kuzey ve doğu kesimlerine yoğun topçu bormardımanı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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