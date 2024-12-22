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İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Üsküdar Meydanı'nda Protesto Düzenlendi

İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Üsküdar Meydanı'nda Protesto Düzenlendi
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Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde, Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Şerafettin Güler, Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini ve uluslararası ceza mahkemesinin kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan gruptakiler, Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Üsküdar Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Şerafettin Güler, Gazze'de 14 aydan fazladır büyük bir zulüm yaşandığını ve tüm insanlığın bu duruma seyirci kaldığını söyledi.

Güler, "Türkiye başta olmak üzere, 57 İslam ülkesi, siyonist işgalin Gazze ile sınırlı kalmadığını görmektedir. Gazze soykırımı, Lübnan'a saldırılar ve Suriye'nin işgal edilmesine karşı somut adımların atılması gerekmektedir. Müslüman ülkeler, siyonist işgal rejiminin yayılmacı politikalarına karşı önlem almak zorundadır. Aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp bölgesel ittifaklar kurmalıdır." dedi.

İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin tüm baskı araçlarını kullanması gerektiğini vurgulayan Güler, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere, siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklanma kararı pratikte yerine getirilmeli, katiller en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Siyonist işgal rejimi, denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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