İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 53 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 53 Bini Geçti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 7 Ekim 2023'ten bu yana son 24 saatte 82 artarak toplamda 53 bin 10'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak, 53 bin 10'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 82 ölü ve 152 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 876 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 957 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 10'a, yaralıların sayısının da 119 bin 998'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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