İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı.

Venedik'in Lido Adası'nda düzenlenen sinemanın köklü festivallerinden olan etkinlikte, Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu "NAZA"nın prömiyeri yapıldı.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışan filmler arasında olan "NAZA", gösterimin ardından sahnede 25 dakika boyunca kesintisiz şekilde ayakta alkışlandı.

Filmin gösterildiği salonda yer alan yönetmen ve yapımcı ekibine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Venedik Film Festivali'ni yıllardır takip eden otoriteler de "NAZA" belgeselinin aldığı 25 dakikalık alkışın süre açısından "rekor" olduğunu belirtti.

İtalyan basını da "NAZA" belgeselinin, Venedik Film Festivali'nde uzun süre alkışlanan yapımlardan biri olmayı başardığını ve geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yapılan "Hind Receb'in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin 24 dakikalık kesintisiz alkış süresini geçtiğini yazdı.

Festivalde yarışan tek belgesel olan NAZA, "bir saldırıda ölmesi öngörülen siviller için" İsrail ordusunda kullanılan kısaltma.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Çekimlerin bazıları, Tel Aviv'de gece saatlerinde binaların çatı katlarında yapılırken bazılarında da katılımcıların sesleri ve görüntüleri değiştirildi. Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

Belgeselde konuşanlardan bir kısmının gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtildi.

Bu arada, gösterimden önce konuşan belgeselin yönetmenlerinden Yuval Abraham, "İtalya'da (filmin) dağıtım hakkına sahip olmak çok önemli çünkü hepimizin bildiği gibi burası, Almanya ile beraber, Avrupa'da İsrail'e karşı yaptırımları ve ABD ile İsrail arasındaki ticaret anlaşmasının sona ermesini engelleyen az sayıdaki ülkeden biri." ifadelerini kullandı.

Abraham, İsrail'deki inkar duvarının da çok kalın ve aşılmasının zor olduğunu, bu filmin, İsrail'de yaklaşan seçimleri değil katledilen Filistinlileri konu aldığını söyledi.

83. Uluslararası Venedik Film Festivali, büyük ödül "Altın Aslan"ın da sahibini bulacağı ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA