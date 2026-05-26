İsrail'in bayram arifesinde Gazze'de bir aracı hedef alan saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Han Yunus'un batısında bir aracı hedef aldı.

İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.