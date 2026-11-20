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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 22 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybederken 800 binden fazlası da zorla yerinden edilerek temel haklardan mahrum şekilde ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarından en çok Filistinli çocuklar etkilendi.

Bu saldırılar ve kısıtlamalar nedeniyle eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel insan haklarından mahrum yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar, saldırıların da doğrudan hedefi oldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığının "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 binden fazla Filistinli çocuk yaşamını yitirdi, 45 binden fazlası da yaralandı.

Hayatta kalan çocukların 71 binden fazlası İsrail saldırılarında anne veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Saldırılar nedeniyle yerle bir olan Gazze'de 800 binden fazla Filistinli çocuk da zorla yerinden edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan çocuklardan 11 binden fazlasının, kalıcı fiziksel engel ve bozukluklar ile uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek ağır yaralar aldığı ifade edildi.

Ateşkesten bu yana en az 351 çocuk yaşamını yitirdi

Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor; Filistinli çocuklar da bu saldırılarda hedef alınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, Gazze'deki ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında en az 351 çocuk hayatını kaybetti.

UNICEF, ateşkesin ilk yılında öldürülen çocukların yaklaşık yarısının, anlaşma kapsamında İsrail ordusunun çekildiği "Sarı Hat" yakınlarında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca UNICEF'e göre, Gazze'de görüşülen her 10 çocuktan yaklaşık 9'u psikolojik destek talep ederken yüzde 90'dan fazlası bombardıman korkusuyla yaşıyor.

Gazze'de yüz binlerce çocuk eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki okulların büyük çoğunluğu da bu saldırılarda yıkılarak veya ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Bu nedenle Gazze'deki çocukların bir kısmı temel eğitim haklarından da mahrum olarak büyümek zorunda kalıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 4 Kasım'da yayımladığı rapora göre, Gazze'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 770 bin çocuk eğitim desteğine ihtiyaç duyuyor.

Rapora göre, yaklaşık 200 bin çocuk örgün eğitimden yararlanamazken 570 bin çocuk geçici eğitim alanlarında öğrenim görüyor. Okul binalarının yaklaşık yüzde 93'ünün ise yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı onarımdan geçirilmesi gerekiyor.

Çocuklar ciddi beslenme ve sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor

Gazze'deki çocuklar eğitim imkanlarının yok olmasının yanı sıra ağır beslenme yetersizliği ve sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya.

BM verilerine göre, Eylül 2026'da 6-59 aylık 2 bin 800'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı. Bu çocuklardan 360'tan fazlasının ağır akut yetersiz beslenme yaşadığı belirtildi.

BM, Mayıs 2026-Nisan 2027 döneminde yaklaşık 74 bin 200 çocuğun yetersiz beslenme tedavisine veya beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Bu çocukların 11 bin 400'den fazlasının ağır vakalardan oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 5 yaş altındaki çocukların yüzde 12,2'sinde uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk görüldüğü bildirildi.

OCHA'nın 13 Kasım'da yayımladığı raporda ise Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde çocuklara ayrılan faal tıbbi yatak sayısının, savaş öncesindeki 350 seviyesinden yaklaşık 90'a düştüğü kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 3 yılda 263'ten fazla çocuk hayatını kaybetti

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 3 yılda İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 263'ten fazla çocuk hayatını kaybederken 2 bin 186'dan fazla çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Filistinli Esirler Kulübünün geçen ekim ayında yayımladığı rapora göre ise İsrail hapishanelerinde 350'den fazla Filistinli çocuk bulunuyor.

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

Gazze'den gözaltına alınan çocukların sayısının ise henüz netlik kazanmadığına işaret edilen raporda, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin kayıp olduğu ve İsrail'in Filistinlilere yönelik "zorla kaybetme" uygulamasını sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinli Esirler Kulübü, Mart 2025'te yaptığı açıklamada, Filistinli çocuk Velid Halid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, tıbbi bulguların çocuğun aşırı kilo kaybı, yetersiz beslenme ve susuzluk yaşadığını ortaya koyduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA