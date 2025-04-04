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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Can Kaybı 31'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Dar al-Arqam Okulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e ulaştı. Yaralı sayısının 100'ü aştığı, 6 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

- İsrail'in Gazze'de okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'na düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Filistin Sivil Savunması, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, yaralı sayısının 100'ü aştığını aktararak, 6 kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Can kaybının artabileceği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında Can Kaybı 31'e Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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