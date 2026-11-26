Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GAZZE, 26 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentinin batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu hasar gören apartman, 25 Kasım 2026.

Filistinli kaynaklar ve sağlık kaynakları, Hamas yönetimindeki iç güvenlik teşkilatının üst düzey bir yetkilisinin, İsrail'in çarşamba günü sabah erken saatlerde Gazze kentindeki bir apartman dairesine düzenlediği hava saldırısında eşi ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynaklar, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bulunan apartman dairesinin füze saldırısı sonucu alev aldığını belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua