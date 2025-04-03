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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Dar el-Erkam Okulu'nu bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bir okulu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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