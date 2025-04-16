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İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Hava Saldırısı

İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Hava Saldırısı
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İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası hastanenin sağlık altyapısı büyük zarara uğradı ve hizmete kapatıldı. Hastalar sahra hastanesine tahliye edildi.

GAZZE, 16 Nisan (Xinhua) -- İsrail pazar günü erken saatlerde Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistinli sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre saldırıda kilit öneme sahip sağlık altyapısının büyük zarar görmesi nedeniyle hastane hizmete kapatıldı.

Hastaneden tahliye edilen hastalar, sahra hastanesinde tedavi görmeye başladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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