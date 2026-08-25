Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında 23 yaşındaki Amir Ahmed İbrahim el-Kadş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de can kaybı 73 bin 431'e, yaralı sayısı 174 bin 437'ye ulaştı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Amir Ahmed İbrahim el-Kadş hayatını kaybetti.
Filistin medyasında yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda Amir Ahmed İbrahim el-Kadş'ın yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 431 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 437 kişi yaralandı.
Kaynak: AA