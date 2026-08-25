Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Amir Ahmed İbrahim el-Kadş hayatını kaybetti.

Filistin medyasında yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda Amir Ahmed İbrahim el-Kadş'ın yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 431 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 437 kişi yaralandı.

Kaynak: AA