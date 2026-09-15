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İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentine bağlı Şeyh İclin bölgesinde yolda yürüyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yer alan Halave Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerlerine ateş açması sonucu 65 yaşındaki Filistinli Salih Ramazan ed-Debur hayatını kaybetti.

Kaynaklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentine topçu atışıyla saldırılar düzenlediğini, Bureyc Mülteci Kampı'na da zırhlı araçlardan ateş açıldığını aktardı.

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1375 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 686 kişi yaralandı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 789'a, yaralananların sayısı ise 174 bin 798'e yükseldi.

Kaynak: AA
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