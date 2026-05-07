İsrail'in Gazze'de polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 3 güvenlik mensubu yaşamını yitirdi.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında emniyet güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun hedef aldığı bölgeye yakın noktada bulunan çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.