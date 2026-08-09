İsrail Gazze'den kısmi çekilmeyi ve çok uluslu gücü değerlendiriyor

İsrail güvenlik kurumlarının, ordunun Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinden kısmi olarak çekilmesi ve buralara çok uluslu bir gücün konuşlandırılması seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, güvenlik kurumlarının son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi içinde bazı bölgelerden kısmi çekilmesi ve bu bölgelerde ordunun yerini çok uluslu bir gücün alması seçeneğini ele aldığı belirtildi.

Haberde, ateşkes planında öngörülen "Uluslararası İstikrar Gücü"nün oluşturulmasına yönelik adımların atılmaya başlandığı aktarıldı.

İsrail'in söz konusu gücün Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere girmesine onay verdiği ileri sürüldü.

Çok uluslu gücün hangi bölgelerde konuşlandırılacağı ve İsrail ordusunun olası çekilmesinin kapsamına ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA