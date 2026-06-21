İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı çadıra saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı ile Nasıra Mahallesi çevresini hedef aldı.

Şati Mülteci Kampı'ndaki İbn Sina Okulu'nun bahçesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırın hedef alındığı, bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Aynı bölgede İsrail uçaklarının, Sadaka Kulübü ile El-Firuz kuleleri arasında bir bölgeye hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1021 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 249 kişi yaralandı, enkaz altından 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 32'ye, yaralı sayısı 173 bin 357'ye yükseldi.