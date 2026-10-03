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İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen saldırısında biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin batısında el-Asale binasına düzenlediği saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli öldü. Saldırıda yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı; 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında el-Asale binasının zemin katına bombalı saldırı düzenledi.

İsrail saldırısında biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Saldırıda yaşamını yitirenler ve yaralananlar kentteki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı 175 bin 168'e yükselmişti.

Kaynak: AA
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