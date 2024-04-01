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İsrail'in Eylat kentine İHA ile saldırı düzenlendi

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İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki kıyı kenti Eylat'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir binanın hasar gördüğünü duyurdu.

The Times of Israel gazetesi de dahil olmak üzere İsrail medyasının haberlerine göre, ordudan yapılan açıklamada, Eylat bölgesine İHA ile düzenlenen saldırıda bir binanın hafif hasar gördüğü ancak olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ordu mensubu askerlerin İsrail topraklarına doğudan giren ve Eylat Körfezi (Akabe Körfezi) bölgesine düşen şüpheli hava hedefini tespit ettikleri bildirilen açıklamada, hangi binanın hedef alındığı ya da müdahale girişiminde bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eylat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlendi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Ordu İran Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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