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İsrail'in El Halil kuşatması 8 gündür sürüyor, 4 bin 969 Filistinli yerinden edildi

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İsrail ordusunun El Halil'e yönelik baskın, saldırı ve ablukası 8 gündür sürüyor. Deyr Bahha'da onlarca Filistinli evini boşaltmaya zorlanırken, 27 Ekim itibarıyla 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ve çevresindeki baskın, saldırı ve ablukasına 8 gündür sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri yoğun asker ve zırhlı araç sevkiyatıyla kentin El-Cilde ve Deyr Bahha mahallelerine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin Deyr Bahha Mahallesi'ndeki onlarca Filistinliyi evlerini boşaltmaya zorladığı, bölgeye askeri takviye yaptığı ve Caberi ailesine ait iki evde arama gerçekleştirdiği kaydedildi.

Caberi ailesine ait evlerin içinden kazı sesleri geldiği aktarıldı, ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi öğrenilemedi.

Ayrıca El Halil'de, AA muhabiri, İsrail güçlerinin El-Cilde kavşağı yakınlarında kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlileri durdurarak üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğunu görüntüledi.

El Halil'de saldırı ve kuşatma

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesinden 27 Ekim akşamında yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan askeri saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinliye ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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