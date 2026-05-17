İsrail Ordusu, Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Saldırdı

RAMALLAH, 17 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan kısa açıklamada, 34 yaşındaki Nuruddin Feyyad'ın kampa yönelik İsrail saldırısında uyluğuna isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin İsrail askerlerince vurulan ve solunum yetmezliği nedeniyle kalbi duran bir kişiye kamp girişinde müdahale ettiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, 57.000'den fazla kişinin yaşadığı kampa girmeye çalışan Feyyad'ın, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Filistin verilerine göre, Feyyad'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte İsrail'in Ocak 2025'te Cenin'de başlattığı operasyondan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi.

Batı Şeria'daki kent, kasaba ve köyler, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana can kayıpları, tutuklamalar, ev ve mülk yıkımları ile yerleşimci baskınları dahil olmak üzere tırmanan bir şiddet sarmalına sahne oluyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin nisan ayı boyunca Filistinlileri, topraklarını ve mülklerini hedef alan 1.600'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

2025 tarihli BM raporuna göre, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 700.000'den fazla İsrailli yerleşimci ve 3,3 milyon Filistinli yaşıyor.

