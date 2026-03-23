İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir daireye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hazimiyye bölgesinde yer alan bir binada patlama medyana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Hazimiyye'de bir daireye gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Beyrut'ta Kudüs Gücü mensubu bir kişiyi hedef aldıklarını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

Tepkiler çığ gibi! Maçtan önce bu yapılır mı?
Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye

Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke devrede, biri de Türkiye
Hayatını kaybeden Erol Köse'nin son paylaşımları dikkat çekici

Erol Köse'nin son paylaşımları bir hayli ilginç
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Olise'nin giyim tarzına bakın

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız