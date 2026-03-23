İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir daireye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hazimiyye bölgesinde yer alan bir binada patlama medyana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Hazimiyye'de bir daireye gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Beyrut'ta Kudüs Gücü mensubu bir kişiyi hedef aldıklarını ileri sürdü.