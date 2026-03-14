İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un doğusunda bulunan Burç Hammud bölgesinde daha önce hedef aldığı bir binayı sabah erken saatlerde yeniden vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.