İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 773'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un doğusunda bulunan Burç Hammud bölgesinde daha önce hedef aldığı bir binayı sabah erken saatlerde yeniden vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste