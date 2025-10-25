Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: Filistinlilere Ait Araçlar Ateşe Verildi

Güncelleme:
İsrailli gruplar, Batı Şeria'daki el-Muğayyir köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait araçları yaktı ve çiftliklere saldırdı. İsrail ordusu ise Filistinlilerin direnişine karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki el-Muğayyir köyünde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Ramallah'ın doğusundaki el-Muğayyir köyünün batı kesimine baskın düzenledi.

Saldırgan İsrailliler köyde Filistinlilere ait araçları yaktı, bir Filistinlinin evine bir diğer Filistinlinin de çiftliğine saldırdı.

Köydeki Filistinliler, gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koymaya çalıştığında İsrail ordusu köye baskın düzenledi, ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
