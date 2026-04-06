Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli bir aileye saldırdı

Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'nın Silvad köyünde bir Filistinli aileye saldırarak darp etti ve araçlarına zarar verdi. Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrasında işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silvad köyünde Filistinli bir aileye saldırdı.

Filistin'deki gelişmeleri aktaran "Eye on Palestine" sayfasında, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Silvad köyündeki saldırıya ilişkin görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde, saldırgan İsraillilerin köy yolu üzerinde araçları yanında alıkoydukları Filistinli aileyi darbettikleri ve araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı