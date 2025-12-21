Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarını sürdürüyor

Güncelleme:
İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah bölgelerinde Filistinlilere yönelik ardı ardına baskınlar düzenleyerek mülklerine zarar verdi. Son dönemde düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli yaralanırken, İsrail ordusunun bu saldırılara müdahale etmediği belirtiliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hıllet en-Neşte bölgesine baskın düzenledi.

Bölge sakini Sadık İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırgan İsraillilerin düzenlediği baskında bölge sakinlerinin evlerinde kaldığını söyledi.

İsraillilerin üst üste ikinci gün baskın düzenlediğini belirten İdris, dünkü baskında bir oğlunun hafif bir şekilde yaralandığını, evlerinin taşlandığını ve çevredeki bazı taşınmazların hasar gördüğünü aktardı.

İdris, İsrail ordusunun da bölgede bulunduğunu ve saldırgan İsraillileri engellemediğini vurguladı.

El Halil kentindeki görgü tanıkları da AA muhabirine, çok sayıda gaspçı İsraillinin kent merkezindeki Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini, İsrail ordusunun bölgede hareket özgürlüğünü kısıtladığını anlattı.

Görgü tanıkları, İsraillilerin her cumartesi baskın düzenlediğini, bu baskınlarda İsrail ordusunun yoğun bir şekilde bölgeye konuşlandığını, gaspçı İsraillilere Filistinlilerin bölgeleri hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Mehamira, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'de Masafer Yatta'ya bağlı Fatih Sidra bölgesinde bir Filistin evine zorla girdiğini söyledi.

Mehamira, İsraillilerin zorla girdikleri evin çevresindeki çite, iki su kuyusuna ve bir su pompasına zarar verdiğini, ev halkına hakaretler ve küfürler ettiğini kaydetti.

Filistin resmi radyosu Filistin'in Sesi'nin haberine göre, Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ramallah kentinin batısında Şukba beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir spor sahasına ve yakınındaki bir eve baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, gaspçı İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Burin köyüne baskın düzenledi, Filistinlilerin evlerinin arasında gezerek provokasyon yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, kasım ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
