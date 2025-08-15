İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrailli silahlı bir grup, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mezraa eş-Şarkiyye beldesine baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin belde sakinlerine ateş açması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Attara beldesine de başka bir İsrailli grup baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 aracı ve bir evi ateşe verdi.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.