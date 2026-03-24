Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordu koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ihlallerini izleyen Filistinli aktivist Usame Mehamira, gazetecilere gönderdiği ses kaydında, İsraillilerin saldırılarının El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yoğunlaştığını belirtti.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin, İsrail ordusunun himayesinde Rucum el-Aliyye bölgesinde Filistinli çobanlara saldırarak onları topraklarından çıkardığını ifade etti.

İsraillilerin Ebu Şeban bölgesinde de çobanlara saldırdığını belirten Mehamira, İsrail askerlerinin de Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığını, 2 Filistinliyi ise saatlerce alıkoyduğunu kaydetti.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin Hirbet er-Rekiz bölgesinde de çobanlara biber gazıyla saldırdığını, gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin koyunlarını Huvvara bölgesinde bir Filistinlinin evinin çevresine saldığını ifade eden Mehamira, İsrail askerlerinin de ev sahibini gözaltına aldığını belirtti.

Mehamira, İsrail askerlerinin Et-Tuvane köyünde Filistinlilere ait iki eve baskın düzenlediğini ve yerleşimci İsraillilerin koyunlarını Filistinlilerin arazilerine saldığını ifade etti. Benzer olayların Hirbet el-Mefkara bölgesinde de yaşandığını aktaran Mehamira, gaspçı İsraillilerin bir Filistinlinin hayvanlarını çalmaya çalıştığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas kenti ile Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat da yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin Hirbet er-Ras el-Ahmar'a baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir aracın camlarını kırdıklarını ifade etti.

Filistin Kızılayı da ekiplerinin Nablus kentinin Deyr el-Hatab beldesinde İsraillilerin darbettiği 16 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığını duyurdu.

Filistin verilerine göre, sadece şubat ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi ve 7 Filistinliyi öldürdü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.