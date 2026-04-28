İsrail Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: Bir Filistinli ve Oğlu Yaralı, 5 Kişi Gözaltında

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinli ve oğlu yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil kentinin güneyinde bulunan Zahiriye beldesindeki Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Söz konusu İsraillilerin, Ahmed Osman el-Samamra ve oğlu Yusuf'u sopalar ve tüfek dipçikleriyle saldırarak, yaraladığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil kentinin Harsa köyünün girişinde bir askeri kontrol noktası kurduğu ve 2 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tubas şehrindeki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Akabe beldesinden iki genci sorguya çağırdıktan sonra gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan yerel bir kaynağa göre, İsrail ordusu Beytüllahim kentinin batı kırsalının girişine, askeri kontrol noktası kurdu. İsrail askerleri araçları durdurarak arama yaptı.

İsrail ordusu, Ramallah kentindeki Mugayir köyüne giden yolda kurduğu kontrol noktasında bir Filistinliyi gözaltına aldı.