İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus ve Kalandiya bölgelerine düzenlediği baskınlar sonucunda 2 Filistinliyi yaraladı. Olay, Filistin Kızılayı tarafından duyuruldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'ya baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalarda, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'nda 1, Kalandiya'da da 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
