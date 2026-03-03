İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus ve Kalandiya bölgelerine düzenlediği baskınlar sonucunda 2 Filistinliyi yaraladı. Olay, Filistin Kızılayı tarafından duyuruldu.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarında 2 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'ya baskın düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalarda, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'nda 1, Kalandiya'da da 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu