İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde yer alan Ras Ayn el-Avca köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Derneği Yöneticisi Hasan Muleyhat konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Muleyhat, açıklamasında Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda silahlı İsraillinin, Ras Ayn el-Avca bedevi köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Söz konusu İsraillilerin, Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini aktaran Muleyhat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bedevi topluluklarına yönelik saldırılarının giderek arttığını vurguladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrailliler, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Harbet ed-Deyr'de su pompalarını çaldı, Filistinlilerin ekinlerine zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 952 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.