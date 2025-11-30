Haberler

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları artıyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere ait araçlara yönelik saldırılar ve tarım arazilerine el koyma girişimleri devam ediyor. Ekim ayında 766 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 araca saldırarak zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin Yasuf beldesine baskın düzenledi.

Beldede Filistinlilere ait 4 araca saldırarak zarar veren İsrailliler, olay yerinden kaçtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eriha'nın kuzeyindeki Muarracat beldesinde ise İsrailli saldırganlar işine gitmekte olan bir Filistinlinin aracını durdurarak araca zarar verdi. Araç sahibi Filistinli, olay yerinden yaralanmadan uzaklaşmayı başardı.

Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabah saatlerinde beldenin kuzeyinde yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisini sürmeye başladığını aktardı.

Tavafeşe, söz konusu arazinin, el koymaya zemin hazırlamak için sürüldüğünü ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 766 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

