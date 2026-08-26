Haberler

Batı Şeria'da İsrail baskınları: Su ve mülk gaspı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri ve yerleşimciler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılarla Filistinlilerin suyuna ve mülklerine el koydu, göz yaşartıcı gaz kullandı; olaylarda araç yangını çıktı ve bayraklar asıldı. Son saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılar düzenleyerek Filistinlilerin suyuna ve mülklerine el koydu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiler ve Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah ve El-Bire kentlerinin bulunduğu bölgede İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Hırbet Beni Haris kapısı yakınında Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Saldırı sırasında Filistinlilerden birine ait araçta yangın çıktı.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana söz konusu kapıyı kapalı tutarak belde ve çevre köylerde yaşayanların hareketini kısıtlıyor ve bölge sakinlerini alternatif güzergahları kullanmaya zorluyor.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünde de Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz kullandı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye su sağlayan ana hatta borular bağlayarak suya el koymaya çalıştığını belirtti.

Beytüllahim ve El Halil'de saldırılar

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytüllahim kenti yakınlarında aktivist ve yabancı dayanışma grubu üyelerine saldırdığı görüldü.

El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Şaab el-Batm bölgesinde Filistinlilere ait bazı mülkleri gasbettiğini aktardı.

Kudüs'te ise İsrail güçleri kentin kuzeyindeki Ceba kontrol noktasındaki uygulamaları sıkılaştırdı. Yerel kaynaklara göre askerler, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesine düzenledikleri baskın sırasında evlerin çatılarına çıktı.

Selfit'te İsrail bayrakları asıldı

Kuzeydeki Selfit ilinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ilin batısındaki Deyr Ballut beldesinin batı kesiminde bulunan bazı tesislerin çevresine İsrail bayrakları astı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin makamlarının verilerine göre, bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu

Bakan Fidan'dan YPG'nin fesih kararına ilk yorum
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz

Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor