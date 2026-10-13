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İsrail'in Batı Şeria baskınlarında 30 Filistinli gözaltına alındı, Nablus'ta yoğunlaştı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli bölgelere sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 30 Filistinli gözaltına alındı. Esirler Medya Ofisine göre gözaltılar Nablus'ta yoğunlaşırken, Asira Şimaliyye'de bir ev sorgu merkezine dönüştürüldü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sivil toplum kuruluşu Esirler Medya Ofisinin açıklamasına göre, İsrail güçleri geniş çaplı baskınlarda evlere girerek arama yaptı ve bir evi sorgu merkezine dönüştürdü.

Gözaltılar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta yoğunlaştı. İsrail askerleri, kentin güneybatısındaki Tel köyünde 15, Asira Şimaliyye beldesinde 12 ve Telfit köyünde bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Asira Şimaliyye'de çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerden birini sorgu merkezi olarak kullandı.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde ve güneyindeki El Halil'de birer Filistinliyi, evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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