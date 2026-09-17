İsrail'in baskınları Suriye'nin güneyinde eğitimi aksatıyor, öğrenciler okula korkuyla gidiyor

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MUHAMMED KARABACAK- İsrail ordusunun sınır ihlalleri ve baskınları, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında eğitimi aksatıyor. Öğrenciler, okula giderken İsrail askerlerince alıkonulma korkusu yaşarken, veliler de çocuklarını okula göndermekte tereddüt ediyor.

Kuneytra iline bağlı Turunç köyündeki Tırance Okulu'nda yeni eğitim öğretim yılı, İsrail ordusunun sınır hattındaki ihlalleri nedeniyle korku ve endişe içinde başladı.

Öğrenciler bir taraftan savaşın eğitim altyapısında yol açtığı tahribat ve ders kitabı eksikliğiyle mücadele ederken, veliler de çocuklarını İsrail askerlerince alıkonulabilecekleri endişesiyle okula göndermekte tereddüt ediyor.

"Öğrenciler İsrail askerlerini görünce ağlamaya, kaçışmaya başladı"

Tırance Okulu'nun öğretmenlerinden Fatma Saadettin Taha, okulda 176 öğrencinin eğitim gördüğünü ve branş öğretmeni eksikliği başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu sıkıntılar sürerken İsrail baskınlarının da eğitim sürecini felç ettiğini vurgulayan Taha, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz İsrail kelimesinden bile çok korkuyor. Baskınların saati belli değil. Sabah okula gelirken, öğle vakti okuldayken her an gelebilirler. Geçenlerde araçları gelip okulun tam karşısında durdu. Öğrenciler İsrail askerlerini görünce ağlamaya, kaçışmaya başladı. Okulumuz sınır hattında, iki dakika içinde burada olabiliyorlar."

"Okula giderken İsrail güçleriyle karşılaşıyorum, çok korkuyorum"

Tırance Okulu'nda 11.sınıf öğrencisi olan Muhammed Hüseyin, yaşadığı korkuyu şöyle dile getirdi:

"Evimden her çıktığımda okula varmadan İsrail güçleriyle karşılaşıyorum. Çok korkuyorum. Bazen onlarla karşılaşmamak için bilerek evden geç çıkıyorum. Bu durum kalbimize büyük bir dehşet salıyor."

"Psikolojik destek şart"

Sınıf öğretmeni Ubeyde el-Hamed ise hem eğitim altyapısındaki eksikliklere hem de güvenlik sorunlarına dikkati çekti.

İngilizce, resim ve müzik gibi branşlarda öğretmen bulunmadığını belirten Hamed, ders kitaplarının da yıpranmış ve eski olduğunu söyledi.

Hamed, şöyle konuştu:

"Ama en büyük sorun güvenlik. Öğrenciler panik halinde okula geliyor. Yollarda devriye kurup küçük-büyük demeden herkesi durduruyorlar."

Öğrencilerin psikolojik rehberliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Hamed, "Buraya gelen her öğrenci aslında psikolojik rehberliğe ihtiyaç duyuyor. Biz onlara milli değerleri ve topraklarına tutunmayı aşılamaya çalışıyoruz. Psikolojik destek şart." dedi.

İsrail'in bilinçli olarak eğitimi hedef aldığını belirten Hamed, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bizim öğrenmemizi istemiyorlar. Geri kalmış ve cahil kalmamızı istiyorlar. Biz Suriyeliler olarak hep cehalet bataklığında kalmamızı istiyorlar. Başkası için hayır istemeyen baskıcı bir devlet. Okula gelen her öğrenci psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Öğrencilerimizi topraklarına tutunmaya çağırıyor, onlara milli değerleri aşılıyoruz. Hatta birçok öğrenci bu zalim işgale taş atarak karşı koyuyor"

"Çocuklar, devriyeleri geri görünce korkuyor"

Han Arnebe beldesinden bir öğrenci velisi olan Eymen Zeytun da çocukların artık okula gitmek istemediğini söyledi.

Çocukların, tam teçhizatlı araçları ve silahlı unsurların silahlarını kendilerine doğrulttuğunu gördüklerinde korktuğunu dile getiren Zeytun, "Çocuk, devriyeleri geri görünce dönüyor ve 'Beni alacaklar, okula gitmek istemiyorum.' diyor. Artık çocuklarda korku bir saplantı haline geldi." şeklinde konuştu.

"Telafi eğitimi planlarımız var"

Kuneytra İl Eğitim Müdürü Hikmet Diyab, İsrail'in tekrarlanan baskın ve ihlallerinin sınır hattındaki okullarda eğitim sürecini aksattığını belirtti.

Özellikle devriyelerin okullara yakın noktalarda kimlik kontrolü yapmasının, 1. sınıftan 6. sınıfa kadar öğrenciler üzerinde olumsuz psikolojik etki bıraktığını belirten Diyab, bu köylerin küçük ve barışçıl yerleşimler olduğunu ifade etti.

Diyab,"Sayın Bakanımızın talimatıyla, herhangi bir eğitim kaybı yaşanması durumunda, telafi eğitimi planımız hazır. Bu ihlallerin son bulmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera vilayetleri, İsrail güçlerinin sık sık düzenlediği baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi ihlallerine maruz kalıyor.

Kaynak: AA