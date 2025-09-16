İsrail'in Baskınında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

RAMALLAH, 16 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde düzenlediği baskında açılan ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, salı günü erken saatlerde düzenlenen baskında 41 yaşındaki Vesim Halil Musa Ebu Ali ve 34 yaşındaki Halid Nemir Süveylem Hasan'ın hayatını kaybettiğinin Sivil İşler Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Kalkilya Valisi Hüssam Ebu Hamza düzenlediği basın toplantısında İsrail güçlerinin 5 Filistinliyi taşıyan bir araca açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ebu Hamza, İsrail güçlerinin araçtaki diğer kişiyi gözaltına aldığını ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini alıkoyduğunu ifade etti. Ebu Hamza, yaralı kişinin durumunun henüz bilinmediğini de belirtti.

İsrail konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinli yetkililerin verdiği bilgilere göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırılarında yaklaşık 950 Filistinli hayatını kaybetti.