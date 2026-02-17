Haberler

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusunun Cibaliya beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda 14 yaşındaki Rasim Yusuf Asliye yaşamını yitirdi. Filistinli çocuğun naaşı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, İHA ile hedef alınan bölgenin İsrail ordusunun işgal ettiği alanların dışında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kaldığını aktardı.

