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Ateşkesi Hiçe Sayan Saldırı: 2 Sağlık Görevlisi Yaralı

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İsrail, Lübnan'da ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Yukarı Nebatiye'ye hava saldırısı düzenledi; olay yerine giden sivil savunma ekibini ikinci kez hedef alarak 2 sağlık görevlisini yaraladı ve bir ambulansa hasar verdi.

İsrail ordusunun, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeye giden sivil savunma ekibini de hedef alması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Bölgedeki "İslami Sağlık Heyeti"ne bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, İsrail'in beldeye düzenlediği hava saldırısının ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Sağlık görevlilerinin çalışma yürüttüğü bölgenin İsrail tarafından yeniden hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 sağlık çalışanının hafif yaralandığı ve ekibe ait ambulansın hasar gördüğü kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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