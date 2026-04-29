İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde hedef aldığı motosiklette biri asker 2 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde hedef aldığı motosiklette bir Lübnan askeri ve kardeşi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Hırbet Silm beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda görev yerinden Suvane beldesindeki evine dönen bir Lübnan askeri ile kardeşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

