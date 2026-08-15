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Ateşkese Rağmen İsrail Saldırısı: Lübnan'da 6 Ölü

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesine hava saldırısı düzenledi; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiyye ve Bint Cubeyl çevrelerinde de saldırılar sürdü. 2 Mart'tan bu yana 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Ensar beldesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre de İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye ve Bint Cubeyl kentleri ile çevrelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, Bint Cubeyl'de bazı evleri havaya uçurdu, Kunin-Saff el-Heva yolunun çevresindeki evlere ağır makineli silahlarla ateş açtı.

İsrail savaş uçakları, ayrıca gece yarısından kısa süre önce Mansuri beldesindeki el-Muşa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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