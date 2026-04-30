İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye nisan ayında düzenlediği saldırılarda 111 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi nisan ayında 377 kez ihlal ederek 111 Filistinliyi öldürdüğü ve 376 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki ateşkese yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi nisan ayında 377 kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu ihlaller sonucu 111 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 376 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İnsani yardım girişini de kısıtlayan İsrail'in anlaşmaya uymadığına vurgu yapılan açıklamada, anlaşmaya göre Gazze'ye girmesi gereken insani yardımların yaklaşık yüzde 25'inin ulaştırılmasına izin verildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'ye girmesi gereken 18 bin yardım tırından yalnızca 4 bin 503'ünün bölgeye ulaşabildiği belirtildi.

Özellikle hastaneler için son derece önemli olan yakıtın ulaştırılmasına ilişkin, Gazze'ye girmesi gereken 1500 yakıt tankerinden yalnızca 187'sinin girişine izin verildiği kaydedildi.

Gazze'ye ulaşan yakıt miktarının olması gerekenin yüzde 12'sine tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "Bu durum insani krizi daha da kötüleştirdi ve sağlık, su ve enerji sektörleri başta olmak üzere hayati hizmetleri doğrudan etkiledi." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'de hareket özgürlüğünü engelleyen ablukası sürüyor

İsrail'in Gazze'ye ablukasına işaret edilen açıklamada, hasta, öğrenci ve insani ihtiyaçları bulunan 6 bin kişiden yalnızca 1567'sinin Gazze'ye giriş veya çıkışına izin verildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes anlaşması şartlarının uygulanmasında açık bir başarısızlığın yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in erteleme ve uyumsuz politikalarının gerilimi azaltma fırsatını baltaladığı ve insani durumu kötüleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması sağlanmalı

İsrail saldırılarının, aç bırakma ve insanlık dışı politikalarının "en güçlü şekilde" kınandığı açıklamada, bunların sivil halk üzerinde yol açtığı ölümcül sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının garantörleri ve arabulucuları ile uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına tam uymasının sağlanması çağrısı yapıldı.

İnsani yardım ve yakıt girişinin kısıtlanmaması, anlaşma kapsamında belirtilen miktarların engellenmeden Gazze'ye ulaştırılması talep edildi.

Açıklamada, Gazze'ye giriş-çıkışların düzenli olarak açılması ve kolaylaştırılması istendi.

Gazze'deki sivil halkın korunması için "uluslararası acil eylem" çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumun sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında ise 824 Filistinli yaşamını yitirdi.