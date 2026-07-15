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Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

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İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesi'nde bulunan Şehit Halil el-Vezir Camisi yakınlarında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda anne, baba ve 6 yaşındaki kızları hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki oğulları ise yaralı kurtulmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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