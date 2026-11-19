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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 5 kişinin naaşı ile 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Son 24 saatte hayatını kaybeden 5 kişiden 2'sinin yeni saldırılarda öldüğü, 2'sinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1662 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 7 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 851 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 715'e, yaralı sayısının 176 bin 139'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA