Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1386 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 784 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1386 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 784 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 821'e, yaralı sayısının 174 bin 897'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre