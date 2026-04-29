İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, bir kadın ise yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Et-Tuvvam bölgesine saldırdı.

Saldırıda sağlık çalışanı İbrahim Sakar hayatını kaybetti.

Filistin basınında yer alan görüntülerde, meslektaşları ve yakınlarının cenazenin başında gözyaşı döktüğü görüldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
