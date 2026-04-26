İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden bu yana saldırılar Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

Aynı saatlerde Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınlarında bir bisikletin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Muğraka bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de saldırılarını artırdı

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin Han Yunus'un doğu kesimlerini bombaladığını, askeri araçlardan da yoğun ateş açıldığını aktardı.

Gazze'nin orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı çevresinde de İsrail helikopterlerinden ateş açıldığı ve topçu saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin topçu atışlarıyla hedef alındığı, sahil hattında ise İsrail donanmasına ait unsurların ateş açtığı bildirildi.