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Gazze'de son 24 saatte 1 ölü, 1 yaralı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında ağır yaralı 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkes sonrası toplam ölü sayısı 4 bin 146'ya, Ekim 2023'ten bu yana ise 73 bin 387'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte daha önceki İsrail saldırılarında ağır yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi, son saldırılarda ise 1 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 146 kişinin yaralandığı, 1259 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 387, yaralı sayısının ise 174 bin 257 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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