İsrail'in Gazze'ye saldırısı: 1 ölü, yaralılar var

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin el-Emel Mahallesini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir motosikletin vurulduğu aktarılan haberde, söz konusu saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1260 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 154 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 389'a, yaralı sayısının ise 174 bin 266'ya yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA