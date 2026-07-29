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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 Filistinlinin cansız bedeni ile 3 yaralı, bölgedeki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Han Yunus kentindeki "Refah Garajı" bölgesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1209 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 943 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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