İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal eden İsrail'in, bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ateşkes ihlaline devam eden İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateş ederek bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri güneydeki Han Yunus kentinde sivillerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'ten bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği ve saldırılarda 418'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

