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WSJ: İsrail, ABD kamuoyunu etkilemek için milyonlarca dolarlık etki kampanyası yürütüyor

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Wall Street Journal'a göre İsrail hükümeti, ABD'de kamuoyu desteğini artırmak için yapay zeka destekli mesajlar ve medya kuruluşları aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası yürüttü. Kampanya kapsamında ABD vatandaşlarına yapay zeka tarafından oluşturulan kısa mesajlar gönderildi, muhafazakar medyada reklamlar yapıldı ve sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yapıldı.

İsrail hükümetinin, ABD'deki kamuoyu desteğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli mesajlar ve medya kuruluşları aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, İsrail hükümetinin, ABD'de kamuoyunun İsrail'e yönelik olumsuz algısını değiştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir etki kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

Kampanya kapsamında ABD vatandaşlarına yapay zeka tarafından oluşturulan kısa mesajlar gönderildiği kaydedilen haberde, mesajların "Friends for Peace" (Barış İçin Dostlar) adlı grup adına iletildiği ve ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin sorular içerdiği belirtildi.

Yapay zeka destekli metinlerin, İsrail hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın şirketi arasında yakın zamanda imzalanan 45 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in son bir yılda ABD'de yürüttüğü faaliyetler kapsamında en az 6 farklı şirketle çalıştığı, çoğu pazarlama uzmanı 30 yeni kişinin de İsrail adına yabancı temsilci olarak kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Haberde, kampanya kapsamında muhafazakar medya kuruluşlarında reklam çalışmaları yürütüldüğü, sosyal medya içerik üreticileriyle işbirliği yapıldığı ve yapay zeka sohbet botlarında İsrail hakkında daha olumlu içeriklerin öne çıkmasını sağlayacak internet siteleri oluşturulduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen yıl ülkenin uluslararası kamuoyundaki imajını güçlendirmek amacıyla "algıyı şekillendirme" çalışmalarına yönelik 2026 bütçesinde 700 milyon doların üzerinde kaynak ayrıldığını açıkladığı hatırlatıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin röportaj taleplerine yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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